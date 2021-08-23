РИАМО – 23 авг. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» расширили возможности по выпуску универсальных гранулированных азотно-фосфорно-калийных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В цехе аммофоса №1, где в конце 2020 года было запущено производство удобрений NPKS разных марок мощностью до 200 тысяч тонн в год, освоили выпуск еще одной марки комплексного удобрения – NPKS 8:20:30:3. Соответствующий продукт уже производится на «ВМУ» в цехе аммофоса №2 и пользуется высоким спросом у сельхозпроизводителей. По итогам первого полугодия 2021 года выпуск NPKS 8:20:30:3 увеличился, по сравнению с аналогичным периодом, в два раза – до 141,5 тыс. тонн.

Опытно-промышленные испытания на площадке цеха аммофоса №1 прошли в начале августа 2021 года. Выпуск продукции был осуществлен в строгом соответствии с разработанными и утвержденными режимными картами и другими нормативно-техническими документами. В ходе испытаний персонал структурного подразделения проделал масштабную работу по выявлению узких мест при производстве новой для цеха марки удобрения и разработал ряд практических предложений по их устранению. За период опытно-промышленных работ было выпущено более 6000 тонн продукции, которая полностью отвечает установленным техническим нормам и стандартам качества.

«Испытания по выпуску нового для нашего цеха продукта прошли по плану и в полном соответствии с поставленными задачами. Мы доказали, что в случае такой необходимости сможем оперативно перейти на производство удобрения марки NPKS 8:20:30:3 и производить этот продукт качественно и в требуемых объемах», — отметил начальник цеха аммофоса №1 Александр Николаев.