РИАМО - 23 авг. Тренерский штаб определил состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты, сообщает Газета.ru.

В итоговом списке значатся 24 полевых игрока и 5 голкиперов.

Среди вратарей числятся: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен) и Сергей Песьяков («Ростов»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург) и Илья Самошников («Рубин» Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет ЧМ по футболу.