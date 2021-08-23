РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Рабочие панируют завершить ремонт тротуара в поселке Дубровицы подмосковного Подольска 24 августа, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник теротдела «Дубровицкий» Виталий Серяков.

В Подольске продолжаются работы по благоустройству. Так, в поселке Дубровицы в понедельник рабочие приступили к ремонту тротуара.

«Ремонтируется тротуар, который идет от отделения полиции и до дома №59 в поселке. Работы планируется завершить 24 августа. Также в планах в текущем году – строительство воркаут-площадки в деревне Булатово и детской игровой площадки в деревне Лемешово», - сказал Серяков.

Он отметил, что также в сентябре планируется высадить около 400 кустов в качестве живых ограждений.