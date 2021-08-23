РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Спортзалы спортивного клуба «Цезарь» готовы к началу учебного сезона и приему юных жителей, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МУ «Спортивного клуба «Цезарь», депутат округа Алексей Батин.

В 2019 году спортклуб «Цезарь» объединился со спортклубом «Дубрава», который базировался в поселке Дубровицы, и спортклубом «Зевс» в деревне Федюково. Сейчас это объединенный клуб, который состоит из трех учреждений. Основной профиль клуба - кикбоксинг и универсальный бой, а также в нем работают секции баскетбола, волейбола, пулевой стрельбы и многое другое.

«Все спортивные залы, которые находятся на балансе спортклуба, приведены в соответствующее состояние и готовы к принятию детей. Также мы полностью укомплектованы спортоборудованием и полностью готовы к началу учебного года», - сказал Батин.