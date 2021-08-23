РИАМО - 23 авг. В главном корпусе стационара в Дзержинском начал работать кабинет для проведения КТ-исследований. Перед установкой нового аппарата в кабинете был выполнен ремонт, также установили пандус для маломобильных пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Качественная диагностика должна быть доступна всем жителям Подмосковья. Исследования на новом компьютерном томографе позволят оказывать медицинскую помощь пациентам по многим профилям: заболевание легких, сосудов, эндокринологических, неврологических патологий, и, что особенно важно, для своевременного выявления онкологических патологий всех локализаций», - сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Компьютерное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения, что очень важно для качественной диагностики и дальнейшего назначения лечения. Аппарат закуплен по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Томограф будет работать в две смены, в сутки планируется выполнять до 40 исследований. Компьютерную томографию смогут сделать не только жители Дзержинского, но и Котельников. Диагностика выполняется бесплатно в рамках ОМС по назначению врача. Для работы на новой медтехнике специалисты прошли обучение.

«Очень удобно, что теперь компьютерную томографию можно сделать рядом с домом. Для меня, как для жителя города, это очень ценно. Все необходимые обследования прохожу по месту своего лечения, получив направление терапевта, и не надо далеко ехать», - рассказала жительница Дзержинского Ирина Мазяева.