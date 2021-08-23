РИАМО - 23 авг. В голосовании по ремонту дорог на «Доброделе» приняли участие более 93 тыс. жителей Подмосковья, до конца голосования осталось 8 дней, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пользователь может проголосовать за 1 из 3,2 тыс. дорог, которые отмечены на интерактивной карте.

«На данный момент наиболее активно голосуют за ремонт дорог на 2022 год жители Раменского округа, которые оставили более 6,5 тыс. голосов. На втором и третьем месте по числу голосов находятся Чехов и Воскресенск соответственно, где проголосовали более 6 тыс. человек. Менее активно голосуют за ремонт дорог жители Власихи, Восхода, Дзержинского», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Дороги, за которые отдадут больше всего голосов, включат в программу ремонта на 2022 год. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Во время ремонта поменяют покрытие дорог. Во втором этапе голосования не участвуют дороги, на которых нужно провести капитальные работы: изменить тип покрытия (перевести из грунта или щебня в асфальт), расширить проезжую часть и так далее. Информацию о таких участках дорог, которые предложили жители, передали в дорожные организации для анализа. Эти участки могут быть учтены при создании плана капитальных работ на следующие годы.

Голосование на «Доброделе» проходит до 31 августа. Принять участие могут пользователи с регистрацией на портале госуслуг. Один человек может проголосовать за ремонт одной дороги, можно также оставить комментарии, поддержать комментарии других пользователей и прикрепить фото.