РИАМО - 23 авг. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность 4 организаций на территории страны, передает «Интерфакс».
В список вошли международное христианское движении «Новое поколение» (Латвия), «Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия), Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение» (Украина) и Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение» (Украина).
Деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя РФ, а также ее безопасности.
Информация о принятом Генпрокуратурой решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии