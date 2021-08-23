РИАМО - 23 авг. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность 4 организаций на территории страны, передает «Интерфакс».

В список вошли международное христианское движении «Новое поколение» (Латвия), «Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвия), Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение» (Украина) и Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение» (Украина).

Деятельность указанных организаций представляет угрозу основам конституционного строя РФ, а также ее безопасности.

Информация о принятом Генпрокуратурой решении направлена в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных НКО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.