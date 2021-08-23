РИАМО - 23 авг. Мужчина скончался в вагоне «Сапсана», который ехал из Санкт-Петербурга в Москву, сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел днем в понедельник. Выехавший из Санкт-Петербурга скоростной «Сапсан» не доехал до станции Колпино и не набрал нужной скорости, так как одному из пассажиров внезапно стало плохо.

В транспортной полиции сообщили, что состав вынужденно остановили и вызвали бригаду скорой помощи, но пассажир умер до ее прибытия.

Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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