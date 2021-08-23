РИАМО - 23 авг. С 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2021». Электроснабжение площадки идет от подстанции «Россети Московский регион» 110 кВ «Кубинка», сообщает пресс-служба энергетической компании.

До начала масштабного форума специалисты «Россетей» продиагностировали объекты электросети, а также провели тренировки с оперативным персоналом.

В период форума на объекте организуют круглосуточные дежурства энергетиков, а также отслеживание ситуации и состояния электрооборудования будет на особом контроле у диспетчерской службы.

В случае непредвиденных ситуаций специалисты «Россетей» смогут оперативно развернуть резервные источники электроснабжения.

Еще в 2016 году для электроснабжения центра «Патриот» «Россети Московский регион» смонтировали 2 новых распределительных пункта, а также проложили 8 кабельных линий 10 кВ общей протяженностью 19 км. Это позволило сформировать схему резервного электроснабжения площадки и обеспечить повышенный уровень надежности.

Форум «Армия» - это платформа для демонстрации новейших военных разработок, техники и вооружения. В понедельник мероприятие торжественно открыл президент России Владимир Путин.