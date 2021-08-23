РИАМО - 23 авг. Международный валютный фонд (МВФ) направил России 17,5 млрд долларов США на восстановление экономики, сообщает kp.ru.

Средства поступят в виде специальных прав заимствования (SDR). Данная сумма предназначена для восстановления экономического сектора в период пандемии Covid-19.

Всего страны-участницы МВФ получат 650 млрд долларов помощи: 275 млрд выделено развивающимся странам, в том числе 25 млрд – государствам СНГ.

Полученные деньги Россия может добавить к своим международным резервам или оказать помощь другим, более бедным странам.

Ранее в МВФ сообщали, что экономика РФ восстанавливается после пандемии быстрее, чем прогнозировалось.