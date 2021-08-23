РИАМО - 23 авг. Изменены правила землепользования и застройки в отношении участка по адресу: улица Каскадная, возле владения 19, на востоке Москвы. Указанную территорию выставят на торги для возведения торгового центра, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Изменения одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным.

Ответственный секретарь комиссии, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что на участке площадью порядка 0,68 га планируется возвести ТЦ с общепитом общей площадью до 7480 «квадратов».

Инвестора проекта определят на публичных торгах. На данный момент участок не застроен.