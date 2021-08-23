РИАМО - 23 авг. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между 18 организациями с целью поддержания цен на торгах, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Аукционы проводили заказчики Москвы и Подмосковья. Разыгрывалось право заключить контракты на сумму более 64,5 млн рублей на выполнение работ по ремонту, уборке и техобслуживанию помещений и прилегающих территорий.

В ходе торгов участники отказались от конкурентной борьбы. Организации попеременно подавали по одному или двум ценовым предложениям с незначительным снижением цены. Это привело к завышенной сумме контрактов.

Кроме того, для поддержания цен в рамках части торгов, участники применяли схему «таран», что также привело к завышенной сумме контрактов.

УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении 18 организаций по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».