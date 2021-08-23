РИАМО - 23 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 1187 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число из них – в Одинцовском округе (79) и Балашихе (56), сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки 50 случаев выявили в Красногорске, 48 – в Королеве, по 44 – в Истре и Химках, 43 – в Чехове, по 42 – в Пушкине и Люберцах, 41 – в Подольске, 39 – в Раменском, 38 – в Коломне, 33 – в Домодедове, по 32 – в Ступине и Щелкове, по 31 – во Фрязине, Богородском округе и Мытищах.

Еще 30 случаев зафиксировали в Воскресенске, 29 – в Жуковском, 28 – в Егорьевске, 26 – в Ленинском округе, 25 – в Электростали, 24 – в Клину, по 23 – в Сергиевом Посаде и Солнечногорске, 22 – в Наро-Фоминске, 20 – в Реутове, 19 – в Орехово-Зуевском округе, 16 – в Серпухове, 15 – в Шатуре, 14 – в Ивантеевке, 13 – в Озерах, 12 – в Дмитрове.

По 11 случаев выявили в Черноголовке и Дзержинском, 8 – в Лобне, по 7 – в Зарайске и Долгопрудном, 6 – в Луховицах. По 5 случаев выявили – в Краснознаменске и Можайске, по 4 – в Дубне и Протвине, по 3 – в Лосино-Петровском, Молодежном, Талдоме и Электрогорске, по 2 – в Кашире, Волоколамске, Котельниках, Рузе, Пущине и Лыткарине, по 1 случаю – во Власихе, Красноармейске и Павловском Посаде.

Ни одного случая инфекции не выявили в Бронницах, Звездном городке, Лотошине, Рошале, Серебряных Прудах, Шаховской.

Всего на сегодняшний день в Московской области выявлен 415 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7649 человек. Всего за пандемию выздоровел 352 701 человек.

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