РИАМО - 23 авг. Столичные правоохранители задержали двоих жителей Подмосковья, подозреваемых в сбыте и покушении на сбыт запрещенных веществ. Они продали 2 свертка с психотропным веществом у станции метро «Новокосино», сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В свертках, сбытых мужчине, находился амфетамин.

В жилье 39-летнего задержанного провели обыск. В обшивке кресла обнаружили пакет, где находились 30 свертков с препаратом растительного происхождения и 1 – с порошкообразным веществом. Их передали для исследования, в ходе которого выяснили, что порошком был амфетамин (36 г), а растительное вещество – это марихуана (485 г).

Эти запасы планировалось сбыть в Москве и Подмосковье, в том числе в метро.

Возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт и незаконный оборот наркотиков.

36-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, 39-летний – отправлен под стражу.

Полиция устанавливает все обстоятельства их деятельности.