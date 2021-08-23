РИАМО - 23 авг. Сведения в отношении фирмы «ПО «Луч-Прибор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения условий заключенного с центром ФСО контракта на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

Ранее Центр обеспечения информацией «Энергия» ФСО России заключил с обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту санитарных узлов и системы канализации сооружения 101 и 102. Фирма нарушила условия контракта, поэтому учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

В итоге антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «ПО «Луч-Прибор» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.