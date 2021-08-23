РИАМО - 23 авг. В результате создания научно-исследовательского центра АО «Фирма «Август» в подмосковной Черноголовке появятся 300 новых рабочих мест. Здание НИЦ построят в районе улицы Технической, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Строение выполнят в виде буквы У. Архкомиссия Подмосковья поддержала это необычное решение. Спроектировал его ООО «АКБ «Город».

«Здание центра, в котором разместится ведущий отечественный производитель средств защиты растений, будет состоять из двух блоков – административного и производственно-лабораторного. Общая площадь центра составляет порядка 25 тыс. кв. метров», – рассказал министр правительства области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сложная геометрия здания обусловлена его функциональностью. Административный корпус, спроектированный с южной и юго-восточной сторон, будет иметь форму подковы. С севера нему присоединят 2 блока производственно-лабораторной части. Они будут прямоугольными. Пересечение корпусов станет центральным узлом, блоки будут связаны на каждом этаже.

В противовес форме отделка фасадов НИЦ будет спокойной. Внешний вид здания строится на строгом ритме оконных сеток, состоящем из вертикалей, а подчеркнут его темно-серый и белый цвета. Яркими акцентами станут зеленые вставки.

Фасад сделают из стеклофибробетонных панелей различной глубины. Этот материал подчеркнет геометрию здания и будет долго служить.

Корпуса спроектированы с переменной этажностью в 3-4 этажа, у них предполагаются отдельные входы со стеклянными козырьками.

На 1 этаже административного блока обустроят конференц-зал, он сможет принять до 150 человек. На 3 этаже будет оборудован выход на террасу.

В производственном блоке разместят лаборатории, склад и технические помещения.