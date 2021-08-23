РИАМО (РЕУТОВ) - 23 авг. Масштабные работы по созданию подхода к южной части парка «Фабричный пруд» и благоустройству площади с автопарковками стартовали в подмосковном Реутове, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В результате реконструкции рядом с южным входом в парк «Фабричный пруд» в Реутове появится благоустроенная площадь с парковочными местами и пешеходными дорожками, будет проведено масштабное озеленение территории», - отмечается в сообщении.

В рамках реализации первого этапа совместного с градообразующим предприятием АО ВПК «НПО машиностроения»» проекта, начинается укладка асфальта на проезде к парку «Фабричный пруд». Планируется, что площадь полностью изменит свои контуры, дополнится новыми местами для парковки, удобными пешеходными дорожками, современным освещением. В дальнейшем благоустройство выйдет на прилегающую улицу Железнодорожную.

Работы планируется завершить к октябрю 2021 года.