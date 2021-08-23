РИАМО - 23 авг. В воскресенье в торгово-развлекательном центре на улице Мира в Мытищах произошел пожар. Причины возгорания устанавливают следователи, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Пожар начался на 3 этаже торгового центра. Всех посетителей оперативно эвакуировали, а возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, а в дальнейшем они проведут опрос руководства ТЦ, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте.

Кроме того, представителям ведомства предстоит изучить видео с камер на территории центра и назначить пожарно-техническую экспертизу. После проведения проверки будет принято решение о дальнейших действиях.