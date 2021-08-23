РИАМО - 23 авг. В России к 2024 году планируют выпустить не менее 25 тыс. электромобилей. Концепцию развития производства и использования электромобилей утвердил глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

Также планируется открыть более 9 тыс. зарядных станций для электрокаров. Это собираются сделать в рамках первого этапа развития.

С 2025 по 2030 годы будет идти второй этап развития. Он будет включать в себя введение в эксплуатацию еще не менее 72 тыс. зарядных станций и порядка 1 тыс. водородных заправок.

Предполагается, что производство электротранспорта достигнет не менее 10% от общего объема производимых транспортных средств.

Осенью 2021 года составят перечень пилотных территорий, где начнут создавать зарядную инфраструктуру.

В следующем году власти намерены провести эксперимент, в рамках которого электрокарам разрешат бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог.