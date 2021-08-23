В сентябре наступает бархатный сезон — наиболее благоприятный период для отдыха. Какие направления пользуются популярностью у российских туристов и что могут предложить туроператоры тем, кто соскучился по заграничным поездкам, читайте в материале РИАМО.

В топе — Крым и Краснодарский край

В этом году бархатный сезон на российских курортах наступит в первой декаде сентября — по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, именно в это время температуры воды и воздуха становятся близки между собой. «Температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов», — отметил синоптик в беседе с ТАСС. Также в Гидрометцентре считают, что в этом году бархатный сезон будет короче, чем в прошлом, и продлится до первой декады октября.

По данным аналитиков сервиса «Санатории России», лето и начало осени жители страны предпочитают проводить в Крыму — именно курорты полуострова возглавили рейтинг запросов на летний отдых в санаториях в этом году. При этом в целом количество запросов на отдых в Крыму по сравнению с прошлым годом незначительно снизилось, а вот интерес к Евпатории подскочил на 60%. Второе место занимает Краснодарский край и его самые популярные курорты — Туапсе и Горячий Ключ. На третье место по приросту запросов вышла Москва (+54%).

Согласно данным сервиса по бронированию жилья для отдыха TVIL.RU, пары чаще всего планируют поездки в Евпаторию, Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Москву, Кисловодск, Саратов, Пряжу и на Эльбрус.

Аналитики сервиса представили усредненные данные о ценах на аренду жилья для отдыха и о его длительности по этим направлениям:

- Евпатория — 2699 рублей за десять ночей;

- Сочи — 2619 рублей за десять ночей;

- Санкт-Петербург — 3313 рублей за семь ночей;

- Ростов-на-Дону — 2137 рублей за одну ночь;

- Воронеж — 1600 рублей за одну ночь;

- Москва — 3304 рублей за две ночи;

- Кисловодск — 2357 рублей за семь ночей;

- Саратов — 1900 рублей за семь ночей;

- Пряжа — 9000 рублей за семь ночей;

- Эльбрус — 7257 рублей за семь ночей.

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Турция — вне конкуренции

pixabay

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений на бархатный сезон в этом году выглядит так:

- Турция;

- ОАЭ;

- Мальдивы;

- Греция;

- Куба;

- Мексика;

- Доминикана;

- Куба;

- Абхазия;

- Хорватия.

Чаще всего россияне покупают билеты в Анталью и на курорты Эгейского моря.

Генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что доля Турции в объеме продаж пакетных туров за рубеж в регионах превышает 95%. Именно на эту страну приходится наибольшая доля бронирований на бархатный сезон у таких операторов, как Coral Travel (82%), «Интурист» (80%), Pegas Touristik (61%), Tez Tour (более 50%).

Стоимость тура на двоих в сентябре у Coral Travel составляет в среднем 40 тысяч рублей за семь ночей в формате «все включено» — такие цены актуальны, например, для Кемера. Примерно за те же деньги в Кемер предлагает отправиться и туроператор TUI. Гостиницы в Анталье стоят примерно вдвое дороже — за отдых для двоих в отеле с системой «все включено» здесь просят от 75 тысяч рублей за семь ночей.

Чтобы провести бархатный сезон в ОЭА вдвоем, за размещение на семь ночей в отеле с системой «все включено» в сентябре придется заплатить от 105 тысяч рублей — таковы данные Tez Tour. За семь ночей и «все включено» на Мальдивах просят от 236 тысяч рублей за двоих.

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Красное море стало доступней

Несмотря на то, что Египет пока не вошел в топ направлений на бархатный сезон, число запросов на отдых там растет. Чтобы удовлетворить спрос, компания TUI решила расширить полетную программу в Египет.

Начиная с 21 августа, туроператор увеличил частоту заездов с семи до десяти в неделю: пять заездов в Шарм-эш-Шейх, еще пять — в Хургаду. Полетная программа «ТUI Россия» базируется на регулярных рейсах авиакомпании Egypt Air и будет действовать до 27 марта 2022 года.

Стоимость отдыха в Египте для двоих в отеле с системой «все включено» составит примерно 83 тысячи рублей за семь ночей.

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Зов Сибири

Необычную программу отдыха в бархатный сезон предлагает туроператор TUI. Вместе с Департаментом потребительского рынка Тюменской области и при поддержке Ростуризма компания запускает чартеры из столицы в Тюмень. Оператор предлагает россиянам посетить знаменитые термальные источники, вода которых, как утверждают в АТОР, по своему составу превосходит воду из источников на курортах Франции, Италии, Болгарии или Чехии.

TUI уже запланировала заезды до конца сентября. Продолжительность туров — шесть дней и пять ночей, а также семь дней и шесть ночей. Цена пакетного экскурсионного тура с перелетом — от 16 тысяч рублей на человека.