РИАМО - 23 авг. Президент РФ Владимир Путин объявил, что на российских верфях закладывают два новых военных корабля и четыре подводные лодки, которые в будущем поступят в ВМФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее заявление глава государства дал на церемонии открытия форума «Армия-2021» в Подмосковье. Он подчеркнул, что в стране наращивают потенциал Военно-морского флота.

«Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца», – сказал президент.

Ранее Путин открыл Международный военно-технический форум «Армия-2021» и поприветствовал его участников.

Данный форум является одной из крупнейших мировых выставок вооружения, военной и спецтехники.