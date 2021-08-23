РИАМО - 23 авг. Более 4,5 млн штук цветов поставят в магазины ко Дню знаний тепличные комплексы Подмосковья. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«К началу учебного года подмосковные теплицы срежут и поставят в торговые точки Москвы, Подмосковья и других регионов страны более 4,5 млн цветов. К примеру, Ступинское предприятие «Мосроза» срежет порядка 2 млн штук роз, Дмитровский тепличный комплекс «Подосинки» - 1,5 млн элитных роз. Более 800 тыс. штук хризантем, роз, тюльпанов и гиацинтов готовит к празднику хозяйство Раменского городского округа «ЦветКом», - сказал Сергей Воскресенский.

Цветы в Подмосковье также выращивают «Егорьевский тепличный комбинат», «Теплицы Раменские», предприятие «Аграрное» в Орехово-Зуеве. Общая производственная площадь составляет более 35 га.

«В этом году в тепличном комплекс «ЦветКом» увеличили ассортимент цветов. Ранее здесь выращивали только горшечные хризантемы, с этого года налажено производство хризантем на срез. Этот цветок серии «Магнум» отличается огромным бутоном 25-30 см и высотой до 1 метра. К 1 сентября производители планируют поставить более 150 тыс. штук таких хризантем», - отметил Сергей Воскресенский.

По предпочтениям покупателей в этот праздник в прошлом году производители сделали акцент на хризантемы и розы до 60 сантиметров белого, розового и желтого цветов.