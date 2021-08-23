РИАМО (РЕУТОВ) - 23 авг. Территория парка «Фабричный пруд» в подмосковном Реутове будет дополнительно благоустроена по просьбам жителей, здесь появятся «качели для взрослых» и новые элементы детских площадок, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов во время встречи с жителями в прогулочной зоне.

«Одна из жительниц Реутова в ходе личной беседы предложила дополнить парк «Фабричный пруд» подвесными скамейками-качелями. Именно такие мы недавно установили в новом сквере на улице Южной. Это очень интересное и своевременное предложение. Необходимо будет определиться с местом размещения таких качелей, чтобы они находились в точке, из которой можно любоваться природой, прудом, фонтаном. Даю коллегам поручение проработать данный вопрос», - сказал Каторов.

Также он выслушал предложения по дополнению детских площадок игровыми элементами для самых маленьких и пообещал включить идею в план дальнейшего развития парковой территории.

«Жители активно включаются в работу, предлагают свои изменения и участвуют в их претворении в жизнь. В результате формируются комфортная среда обитания и, что самое главное, бережное, ответственное отношение людей к своему городу в целом», - считает Каторов.

Работы по благоустройству ранее заброшенной территории рядом с Фабричным прудом в Реутове стартовали в 2016 году. Здесь появились новые аллеи, набережные, смотровые площадки. Также была организована лодочная станция с прокатом катамаранов. Оборудована детская игровая зона и территория буккросинга. В центре находится пляж, на который в этом году завезли более 200 тонн кварцевого песка для более комфортного отдыха и подвижных игр.