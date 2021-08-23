РИАМО - 23 авг. За последние сутки в Подмосковье после лечения коронавирусной инфекции выздоровели 1468 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 352 701, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области всего выявлен 415 491 случай заболевания. За пандемию умерло 7649 человек, из них за сутки – 6 пациентов с диагностированным коронавирусом.

Ранее Подмосковье получило порядка 3,6 млн доз вакцины против коронавируса с начала прививочной кампании. Большая часть поступающих препаратов – это «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Кроме того, сейчас 13 медицинских пунктов на базе МФЦ принимают жителей Подмосковья для проведения ревакцинации. Для повторной прививки в офисах «Мои документы» предварительная запись также не потребуется.

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