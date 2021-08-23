РИАМО - 23 авг. С начала пандемии в «красной зоне» медицинского комплекса в Коммунарке сделали свыше 5 тыс. операций пациентам с коронавирусом, сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

Первых пациентов медкомплекс в Коммунарке принял в марте прошлого года. С того времени в учреждении помощь оказали более чем 38 тыс. человек.

«В условиях пандемии нагрузка на хирургическую службу существенно возросла. Это обусловлено новыми условиями работы и новыми правилами ее организации. За время работы в качестве многопрофильного коронавирусного стационара мы накопили колоссальный опыт хирургической помощи в условиях «красной зоны». Большая часть хирургических вмешательств, проведенных нашими специалистами, - это, конечно, экстренная помощь пациентам с осложненным течением Covid-19», — сказал заместитель главврача медицинского комплекса в Коммунарке Игорь Тюрин.

Он добавил, что экстренных операций провели более 2,7 тыс. Тюрин также отметил, что коронавирус повышает риск возникновения тромбозов, поэтому было проведено более 900 сосудистых вмешательств.

В то же время не все операции были связаны с коронавирусом. В медучреждении также сделали 131 операцию по травматологическому профилю, 71 нейрохирургическое вмешательство, 241 эндоскопическую операцию, 239 урологических операций, порядка 500 операций разного типа на брюшной полости и другие вмешательства.

Во время пандемии практика проведения операций изменилась, особенно в тех медучреждениях, которые были перепрофилированы для приема людей с коронавирусом. Хирургическая бригада должна использовать дополнительные средства индивидуальной защиты, работать по новым алгоритмам. Есть особый порядок тщательной дезинфекции оборудования, работы вентиляции.

Кроме того, были разработаны новая маршрутизация пациентов, которым нужно провести операцию, критерии комплексной оценки их состояния. Были созданы безопасные условия для работы медперсонала и при проведении операций, и при проведении диагностических исследований.

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