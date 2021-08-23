РИАМО - 23 авг. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 1187 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зарегистрированных в регионе случаев с начала пандемии составило 415 491, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В регионе продолжается кампания по вакцинации. Сделать прививку можно бесплатно.

Через 6 месяцев после вакцинации врачи рекомендуют повторно поставить прививку.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной, а людям нужно разъяснять преимущества отечественных препаратов. Он предостерег ответственных лиц от «кампании навязывания».

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