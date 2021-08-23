РИАМО - 23 авг. Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр, которые проходят в Подмосковье, сообщается на сайте Кремля.

Мероприятия форума будут проводиться по 28 августа в парке «Патриот», полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка. В нем принимают участие порядка 1,4 тыс. предприятий РФ и зарубежных стран. VII Армейские международные игры проходят по 4 сентября. В них участвуют военные профессионалы из 44 стран мира.

В начале выступления глава государства поприветствовал участников.

«Уже в седьмой раз эти масштабные и значимые встречи проходят здесь, в парке «Патриот», объединяют представителей российских и иностранных вооруженных сил, руководителей оборонных предприятий, научных и конструкторских школ. В рамках форума проходит смотр лучших достижений отечественного ОПК», – заявил Путин.

Президент добавил, что именно на данных мероприятиях представлен современный уровень российских ВС и их инновационный потенциал.

По словам Путина, «России есть, чем гордиться, и что предложить своим партнерам». В рамках форума представлено свыше 28 тыс. единиц современного оружия и техники. Причем большинство из них испытаны в реальных боевых условиях, доказав свою эффективность и надежность. Кроме того, активно наращивается потенциал отечественного ВМФ.

Президент также назвал Армейские игры отличной площадкой для презентации возможностей вооружений и военной техники.