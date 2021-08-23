РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 авг. В подмосковных Котельниках провели мониторинг мер противоэпидемиологической безопасности, все чаще в ТЦ округа начали выявлять посетителей без масок. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках продолжается еженедельный мониторинг торговых центров с целью проверки соблюдения противоэпидемиологических мер с фотофиксацией данных в мобильном приложении. Проверяются наличие средств дезинфекции, разметки, соблюдение «масочного» режима сотрудниками торговых объектов и посетителями.

На территории Котельников расположены восемь крупных торговых объектов, подлежащих мониторингу. В целом, все меры в них соблюдены, но посетители без масок стали встречаться чаще. Пандемия не отступила, жителей просят соблюдать необходимые меры для безопасности.