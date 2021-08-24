РИАМО – 24 авг. Банк ЗЕНИТ с начала 2021 года выдал кредиты представителям МСБ столичного региона на общую сумму 6,1 млрд рублей, что на 65% больше показателей прошлого года. Из них 38% приходится на программу «Льготный кредит резидентам Москвы», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Заемные средства были направлены на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

«Банк ЗЕНИТ постоянно наращивает объем выдач кредитов на развитие малого и среднего бизнеса. Своевременное финансирование помогает предпринимателям расширять свое дело и укреплять позиции на рынке. В числе наших приоритетов цифровизация сервисов и совершенствование продуктов для удобства клиентов», - отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

В Банке ЗЕНИТ представителям МСБ доступны кредиты с господдержкой и на пополнение оборотных средств, приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, овердрафт и контрактное кредитование в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.