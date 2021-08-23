РИАМО - 23 авг. Москвичам рассказали, что, если на балконе появилось осиное гнездо, лучше не избавляться от него самим, а обратиться в управляющую компанию. В этом году на осиные гнезда стали чаще жаловаться жители северо-запада города. Об этом сообщается на сайте «Москва. Северо-Запад».

«В этом году у нас как никогда много заявок по поводу осиных гнезд. Уже ликвидировали три гнезда в домах на улицах Ирины Левченко, Гамалеи и Живописной. Во всех трех случаях осы поселились под оконными карнизами. Чтобы снять гнездо, иногда приходится привлекать промышленных альпинистов», — сказал директор ГБУ «Жилищник района Щукино» Владимир Власов.

Обычно нашествие ос происходит в августе и сентябре. От их гнезд в домах нужно избавляться, так как яд ос может вызвать тяжелые аллергические реакции.

Не стоит убирать осиные гнезда самостоятельно – насекомые будут защищаться, не только жаля того, кто их потревожил, но и призывая на помощь других насекомых. Лучше всего в случае обнаружения осиного гнезда на балконе – обратиться в управляющую компанию.

Специалисты наденут пакет на гнездо и срежут его под корень, если оно маленькое. Если гнездо большое, то его сначала обработают инсектицидами, потом срежут и уничтожат.

Если осиное гнездо появилось на веранде дачи, стоит вызвать службу санитарной дезинфекции, которая за плату удалит гнездо. Если гнездо не мешает, например, находится на участке, то можно его вообще не трогать – когда наступят холода, осы улетят.

Осы не нападают первыми, если их не провоцировать. Если оса ужалила, нужно вытащить жало, продезинфицировать место укуса, наложить холодный компресс. Чтобы избежать аллергической реакции, стоит принять антигистаминный препарат. Если человек, которого ужалила оса, начал задыхаться, терять сознание, нужно срочно вызвать скорую.