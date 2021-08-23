РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 авг. В полицию подмосковных Котельников доставили более 250 человек в ходе рейдов по обеспечению правопорядка, сообщает пресс-служба администрации округа.

За последние два дня в рамках обеспечения контроля главы администрации Котельников Сергея Жигалкина за общественной безопасностью и правопорядком прошли рейды, направленные на наведение порядка в сфере нелегальной миграции, нарушений миграционного законодательства РФ в микрорайоне Южный. В данном мероприятии принимали участие сотрудники администрации, Котельниковского отдела полиции и ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В ходе рейда в отдел полиции доставлено 253 человека, составлено 75 административных протоколов за различные правонарушения, из них 25 - за нарушение миграционного законодательства РФ.

Работа в данном направлении будет вестись регулярно.