РИАМО - 23 авг. Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского отмечены наградой III Международного общества Афереза в Дрездене, иностранные специалисты оценили доклад о методах трансиммунизации в лечении рассеянного склероза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выступление было подготовлено Александром Кильдюшевским, Сергеем Котовым, Александром Бородиным и Ольгой Сидоровой.

«В нашем институте большое внимание уделяется развитию научной деятельности в медицине. Все новшества, разработанные нашими сотрудниками, находят широкое применение не только в нашем Институте, но и в медицинских организациях Московской области и за ее пределами, а также в зарубежных странах», - сказал директор МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Константин Соболев.

В конгрессе приняло участие более 500 международных экспертов и ученых из 29 стран мира.

Международное общество афереза – организация, которая занимается продвижением науки и исследований, а также обучением и повышением квалификации специалистов в направлениях афереза и экстракорпоральной терапии.

Международное общество афереза объединяет более 500 экспертов из более 50 стран. Основная цель общества развивать и реализовывать новые технологии афереза в медицине.