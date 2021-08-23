РИАМО - 23 авг. Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского отмечены наградой III Международного общества Афереза в Дрездене, иностранные специалисты оценили доклад о методах трансиммунизации в лечении рассеянного склероза, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Выступление было подготовлено Александром Кильдюшевским, Сергеем Котовым, Александром Бородиным и Ольгой Сидоровой.
В конгрессе приняло участие более 500 международных экспертов и ученых из 29 стран мира.
Международное общество афереза – организация, которая занимается продвижением науки и исследований, а также обучением и повышением квалификации специалистов в направлениях афереза и экстракорпоральной терапии.
Международное общество афереза объединяет более 500 экспертов из более 50 стран. Основная цель общества развивать и реализовывать новые технологии афереза в медицине.
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