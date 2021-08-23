РИАМО - 23 авг. В районе Алтайской улицы на востоке Москвы создадут спортивный кластер, а рядом появится просторная детская площадка, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В этом округе благоустраивают Гольяновский парк. В частности, в спортивный кластер будет входить обновленное футбольное поле, корт для большого тенниса и площадки с навесами для волейбола и баскетбола. Также там установят уличные тренажеры и столы для пинг-понга, проложат дорожку для бега.

Напротив Уральской улицы, у пруда, будет обустроена пристань. Там откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок и катамаранов.

Еще рядом сделают памп-трек. Архитектурным акцентом парка станет оригинальная смотровая площадка напротив дома №4 по Уссурийской улице. Также будет обновлена дорожно-тропиночноя сеть, высажено более 200 деревьев и 2 тыс. кустарников, а еще будет установлено дополнительное освещение.