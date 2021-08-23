РИАМО - 23 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение средств из бюджета на выплаты российским пенсионерам не повлечет за собой рост налогов в стране, передает Газета.ru.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России» предложил организовать в этом году разовую выплату в 10 тыс. рублей всем пенсионерам.

«Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит «Единой России», конечно, были проработки со стороны президента. <...> Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа», — сказал Песков.

Ранее в Совете Федерации оценили расходы на предложенные президентом выплаты пенсионерам в 500 млрд рублей.