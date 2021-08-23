РИАМО - 23 авг. «Мострансавто» начало перевозить гостей и участников VII Международного военно-технического форума «Армия-2021», который проходит в Подмосковье. Посетители могут добраться до места проведения форума на автобусах бесплатно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

За все дни проведения форума «Мострансавто» планирует предоставить свыше 280 автобусов. Совершить поездки в них смогут 14 тыс. человек. В дни массового посещения перевозчик организует ежедневную подачу 20 автобусов большого класса моделей ЛиАЗ-529260 и ЛиАЗ-529265.

Перед выездом на маршруты все автобусы проходят предрейсовую подготовку и дезинфекцию. С водителями провели предварительную подготовку и дополнительный инструктаж. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Мероприятия VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино» в Московской области. Массовое посещения форума будет возможно с 26 по 28 августа.

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