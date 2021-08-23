РИАМО - 23 авг. С начала сезона подмосковные медорганизации зарегистрировали 11 241 обращение после укусов клещей, за такой же период прошлого года было зарегистрировано 12 509 случаев укусов, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зарегистрировано в Дмитрове (915), Раменском округе (666), Коломне (610), Щелкове (531) и Орехово-Зуевском округе (515).

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.

Присосавшегося клеща лучше снимать в травматологическом пункте в поликлинике. Делать это надо очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Если приходится снимать клеща самостоятельно, то его нужно захватить пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа клеща строго перпендикулярно поверхности укуса, нужно повернуть его тело вокруг оси и извлечь.

Место укуса нужно продезинфицировать. После извлечения клеща руки нужно тщательно вымыть. Если после клеща осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), нужно обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации. Клеща нужно доставить на исследование в лабораторию.

От укуса можно заразиться клещевым энцефалитом. Это тяжелое и очень опасное вирусное заболевание, которое нередко приводит к смерти и тяжелым последствиям для здоровья человека. Единственная надежная защита от клещевого энцефалита – это вакцинация.