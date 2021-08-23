РИАМО - 23 авг. В столице планируют построить еще 12 путепроводов через железнодорожные пути до 2024 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Больше всего их (путепроводов - ред.) появится на северо-востоке Москвы – Дмитровский путепровод, на улицах Костромской и Юрловском проезде, улице Хачатуряна», – сказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что Малыгинский путепровод построят на улице Малыгина. Также появятся два путепровода на пересечении Октябрьского и Савеловского направлений МЖД вблизи улицы Королева. При этом запланировано строительство еще ряда объектов.

С 2011 по 2021 год на территории Москвы построили 17 путепроводов через железнодорожные пути.