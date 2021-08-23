РИАМО - 23 авг. В Подмосковье по ночам уже стало прохладнее, так, рано утром 23 августа в Истре температура опустилась до +6,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Клину минувшей ночью было +7,9 градуса, в Наро-Фоминске – 8,3 градуса.

На востоке Подмосковья было теплее: в Павловском Посаде – около 10 градусов, в Кашире – чуть более 13 градусов.

Из-за холодных ночей могут пострадать теплолюбивые сельскохозяйственные культуры, прежде всего, томаты.