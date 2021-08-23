РИАМО - 23 авг. Презентация трейлера художественного фильма «Небо» состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в подмосковном парке «Патриот».

Трейлер демонтируется на всех экранах форума и на центральном экране главного выставочного павильона.

Лента режиссера Игоря Копылова основана на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в Сирии в 2015 году.

Съемки картины проходили на реальных объектах Минобороны РФ, в том числе на сирийской авиабазе Хмеймим. Фильм снят кинокомпанией «Трииксмедиа» совместно с Минобороны при участии телеканала «Россия-1».

В центре истории два главных героя – подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Еще один герой – майор спецназа Захаров (Сергей Губанов), который стал собирательным образом офицера Сил специальных операций.

Самолет Су-24 Олега Пешкова был сбит ракетой «воздух-воздух» с истребителя F-16C ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы в провинции Латакия 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться.

Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова на парашюте расстреляли в воздухе боевики. Позже все террористы, которые участвовали в убийстве офицера, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоено звание Героя России.

Мероприятия VII Международного военно-технического форума «Армия-2021» проходят в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и полигоне «Алабино» в Московской области.