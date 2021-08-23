РИАМО - 23 авг. Избирательная комиссия Московской области изготовила 46 100 бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы для зарубежных участков. Всего за границей находится 11 участковых избирательных комиссий, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Члены Мособлизбиркома с правом решающего голоса получили из типографии «Подольская фабрика офсетной печати» бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы.

Доставка бюллетеней будет осуществляться организацией «Спецсвязь». Бракованные бюллетени уничтожены.

Выборы пройдут три дня: с 17 по 19 сентября. В Подмосковье в этот период состоятся выборы депутатов Госдумы, депутатов Московской областной думы, а также выборы в органы местного самоуправления.