РИАМО - 23 авг. Благоустроенные дворы, детские площадки и места отдыха на улице – это самые частые запросы жителей Московской области. В городском округе Балашиха до конца текущего года в порядок приведут 15 дворовых территорий, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Так, благоустраивают территорию во дворе дома №8 по улице Майкла Лунна. Этот двор – победитель голосования на портале «Добродел», то есть сами жители выбрали это место для установки здесь новой площадки.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов приехал сюда с главой Балашихи Сергеем Юровым посмотреть, как проходят работы. Уже уложено безопасное покрытие, установлены детская игровая площадка, ограждение по периметру двора. Подрядчик заверил, что до конца сентября будут обустроены подходы к площадке, территорию озеленят, установят освещение, а также подключат камеры видеонаблюдения к системе «Безопасный город».

Брынцалов отметил, что в областном бюджете запланированы 5,5 млн рублей на реализацию проекта, проблем со сроком ввода объекта возникнуть не должно.

«До конца года в Балашихе благоустроят 15 дворов – администрация, депутатский корпус следят, чтобы работы выполнялись качественно и в срок», – подчеркнул Сергей Юров.

Помимо осмотра двора глава подмосковного парламента пообщался с жителями ближайших домов. Их интересовали вопросы транспортной доступности города: срок ввода железнодорожной станции Балашиха и расширение Носовихинского шоссе.