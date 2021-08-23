РИАМО - 23 авг. До 2024 года на территории столицы планируется построить 11 новых мостов, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Один из мостов – через реку Сходню, построенный в ходе реконструкции Волоколамского шоссе, введем до конца текущего года. С его открытием исчезнут пробки, которые сейчас собираются на Волоколамке у МКАД», – сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, с 2011 по 2020 год в городе построили 16 мостов.

Самые значительные из них – это два моста в составе Северо-Западной хорды – Крылатский через Москву-реку и балочный через шлюз №9 канала имени Москвы, а также мост через Кожуховский затон к парку развлечений «Остров мечты».

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