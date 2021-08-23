РИАМО - 23 авг. Комментируя итоги встречи президента страны Владимира Путина с лидерами списка и представителями партии, лидер штаба общественной поддержки «Единой России» в Московской области Игорь Бутман отметил, что в проекте народной программы удалось сосредоточить наиболее важные темы для жителей страны.

«На мой взгляд, программа должна получиться рабочая. Все, что в нее на данный момент включено в той или иной мере, касается жизни каждого человека. Знаю, что она создается в прямом диалоге с жителями. Прямой диалог — прекрасная возможность услышать голос каждого. Подобный формат позволяет не оторваться «от земли», собрать и обобщить вопросы, действительно волнующие людей», — сказал Бутман.

Бутман отдельно коснулся темы взаимодействия с экспертным сообществом и представителями общественных организаций при подготовке программы.

«Никто не знает о проблемах и, самое главное, способе их решения лучше, чем люди, живущие с ними многие годы. Например, при подготовке программы учитывается мнение представителей обществ инвалидов, многодетных семей, старшего поколения. Это позволяет наполнять ее «конкретикой», которая сделает последующую работу точней и результативней», - подчеркнул Игорь Бутман, добавив, что подготовка и принятие программы — это «только начало».

По предложению президента на съезде «Единой России» в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.