РИАМО - 23 авг. Поддержка социально незащищенных категорий населения, особенно людей старшего поколения, является очень важной и чувствительной для страны темой. Именно этот вопрос затронули на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами списка партии «Единая России» на предстоящих выборах.

Новые выплаты

На встрече Путина с лидерами списка ЕР обсуждались предложения в народную программу «Единой России». Программа – это важный и живой документ, который должен реагировать на то, что происходит в стране и мире. Ничего из сказанного в июне на съезде «Единой России» не должно быть забыто, подчеркнул президент, открывая встречу.

Путин высоко оценил работу партии, в том числе благодаря которой Россия прошла период пандемии коронавируса лучше многих стран.

«В результате работы «Единой России» национальная экономика практически полностью вышла на докризисный уровень. Это создает для нас хорошую базу для решения как раз тех задач, которые возникли в самое последнее время или за последние годы», – подчеркнул глава государства.

В частности, речь идет о мерах социальной поддержки граждан. На встрече Путин объявил о введении двух новых единовременных выплат, первая из которых коснется военнослужащих.

«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года в среднем 15 тыс. рублей. Нужно «Единой России» и правительству это проработать», – сказал президент.

Вторая выплата будет предназначаться для всех пенсионеров.

«Попросил бы «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, отреагировать и дополнительно предусмотреть разовую выплату пенсионерам в этом году в размере 10 тыс. рублей. Она должна коснуться всех категорий пенсионеров – и работающих, и неработающих, и военных», – подчеркнул Путин.

Новые решения для помощи жителям

По мнению председателя Московской областной думы, секретаря подмосковного отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова, на встрече Путин затронул очень чувствительную тему благосостояния россиян и поддержки социально незащищенных категорий граждан.

«Несмотря на то, что экономика начала выправляться и выходит на докризисный уровень, неизменная задача партии – постоянно вырабатывать новые решения для оказания своевременной адресной помощи нашим гражданам. Поэтому предложение президента о единовременных выплатах пенсионерам и военнослужащим «Единая Россия» полностью поддерживает, и реализация этой социальной инициативы должна стать одним из первых решений нового состава Государственной думы», – подчеркнул Брынцалов.

По его словам, в целом вопрос повышения благосостояния и уровня жизни людей – один из ключевых в народной программе «Единой России», которая открыто обсуждалась в разных форматах.

«Только в Московской области было собрано свыше 600 тыс. предложений граждан и многое, о чем мы разговаривали с людьми на встречах, войдет в федеральную программу партии. Региональные же инициативы станут основой нашей программы развития Подмосковья», – добавил Брынцалов.

По предложению Путина на съезде «Единой России» в июне в первую пятерку списка партии на сентябрьских выборах вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.