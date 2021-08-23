РИАМО - 23 авг. Более 50 сыроваров Московской области представят продукцию на Всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. Мир» в Истре, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Фестиваль будет проходить в деревне Дубровское с 26 по 29 августа.

«Фермеры более 50 сыроварен из 22 городских округов Подмосковья представят свою продукцию на фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в Истринском городском округе. Наши сыроделы привезут около 25 тонн сыра более сотни сортов», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В общей сложности в фестивале в этом году планируют участвовать 366 участников из 54 регионов страны, 178 из которых – сыровары.

«Наши подмосковные производители сыра стали победителями в рамках национального конкурса «Вкусы России». Также в начале текущего года Подмосковье вышло на первое место по производству сыра в России. У наших сыроделов есть богатый опыт, которым они смогут поделиться на фестивале, заключить взаимовыгодные контракты», – отметил Воскресенский.

В рамках фестиваля пройдет традиционная ярмарка, где можно будет купить сыр, колбасы и мясные деликатесы, хлеб и хлебобулочные изделия, мед, молочную продукцию, напитки и другое.

«Всего в фестивале планируют принять участие более 100 фермерских хозяйств Московской области. Всю представленную ими продукцию можно будет продегустировать, и купить», – резюмировал министр.