РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 авг. Семья Евгения и Галины Смирновых из Подольска в текущем году стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья», сообщается на сайте администрации округа.

Супруги более 55 лет состоят в браке. Это дружная, трудолюбивая семья, где все относятся друг к другу с большой любовью, пониманием и уважением. Несколько поколений семьи Смирновых выбрали делом своей жизни профессию врача, беря пример с Евгения и Галины.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводился в 2021 году уже в шестой раз. Целью конкурса является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Организаторами конкурса являются министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов РФ.

В региональных и муниципальных этапах всероссийского конкурса в текущем году приняли участие около 3 тыс. семей. По итогам будет издана Национальная книга-летопись «Семья года. Россия. 2021 год».