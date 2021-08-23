РИАМО - 23 авг. Транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хордовых магистралей Москвы запустят весной 2022 года. Данный участок обеспечит связь районов Тимирязевский, Марфино и Останкинский, передает «Интерфакс».

«Участок Северо-Восточной хорды от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда планируют открыть весной 2022 года, он свяжет Северо-Восточную хорду и Северо-Западную хорды», – сказал журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы по строительству СВХ полностью завершат в 2022 году. Сейчас ведется строительство двух последних участков: от Открытого до Ярославского шоссе и от Дмитровского до Ярославского шоссе. Первый участок могут запустить до конца текущего года, а второй – в следующем.

Загрутдинов подчеркнул, что Северо-Восточная хорда будет запущена на всем протяжении в 2022 году. Ее общая протяженность составит 35 км.

Строительство системы хордовых магистралей Москвы — самый крупный дорожно-транспортный проект мегаполиса. Система будет состоять из Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады и станет ключевым элементом нового дорожного каркаса столицы.