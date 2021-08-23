РИАМО - 23 авг. Специалисты ЦППК завершили ремонт платформы №1 о. п. Купавна Горьковского направления МЖД в Богородском округе и платформы №2 на станции Весенняя Курского направления МЖД в Подольске, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

На платформах уложили новое брусчатое покрытие и отремонтировали сходы. Также заменили ограждения, плиты перекрытия и блоки, обновили лавочки и урны. Для удобства маломобильных групп пассажиров уложены полоса безопасности и тактильная плитка перед сходами.

Кроме того, специалисты установили на станциях светодиодное освещение. Капитальный ремонт проходил в рамках масштабной программы по комплексному благоустройству для приведения станций к единому стандарту.

ЦППК напоминает, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в AppStore и Google Play.