РИАМО - 23 авг. На текущей неделе в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В начале недели будет прохладно, но к выходным вновь потеплеет.

«Погода обусловлена влиянием холодного антициклона. Большого количества осадков не ожидается. Во вторник пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит 18-21 градус, а в среду осадков не ожидается, температура воздуха днем — 18-20. Ночь будет холодной, 10-11 градусов», — сказала Позднякова.

В четверг ожидаются небольшие кратковременные дожди. В этот день температура воздуха в Московском регионе составит 20-25 градусов, ночью — 10-15.

В конце недели будет малооблачно. Температура днем составит 23-24 градуса, а ночью — 10-15 градусов.

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