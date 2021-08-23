РИАМО - 23 авг. На текущей неделе в Подмосковье и столице будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, максимальная температура воздуха составит 25 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В начале недели будет прохладно, но к выходным вновь потеплеет.
В четверг ожидаются небольшие кратковременные дожди. В этот день температура воздуха в Московском регионе составит 20-25 градусов, ночью — 10-15.
В конце недели будет малооблачно. Температура днем составит 23-24 градуса, а ночью — 10-15 градусов.
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