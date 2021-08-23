РИАМО - 23 авг. Уже в сентябре планируется открыть южный вестибюль станции «Кутузовская» Московского центрального кольца. Его закрыли в мае для установки эскалатора, работы уже подходят к завершению, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Развитие транспортной инфраструктуры в Москве находится на особом контроле у мэра города Сергея Собянина.

«Мы создаем новую мобильную реальность, которая также влияет на повышение качества жизни горожан. Один из первых проектов нового транспортного каркаса — МЦК. Трудно представить, но совсем недавно этой артерии не было. Скоро кольцу исполнится 5 лет, и за это время вместе с нашими коллегами из РЖД мы прошли большой путь по его совершенствованию», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что на МЦК продолжают как глобальную, так и точечную работу.

«К примеру, когда мы запустили МЦК, на «Кутузовской» был только один вестибюль — южный. Станция стала популярной, поэтому в 2017 году для удобства пассажиров открыли дополнительный — северный. Но и на этом не остановились. Сегодня в южном вестибюле по просьбе пассажиров устанавливаем эскалатор», — отметил Ликсутов.